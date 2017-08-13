Ливийский маршал Хафтар прибыл в Москву для встречи с Лавровым

2017-08-13 01:46 | www.apa.az | 3

Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, его встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в понедельник подтверждена. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости глава контактной группы России по Ливии при российском МИД и Госдуме Лев Деньгов.

"Да, он приехал, поселился в отеле", — сказал собеседник.

По его словам, встреча Хафтара с Лавровым 14 августа подтверждена. "Пока подтвержденная встреча только в понедельник с министром (иностранных дел)", — отметил он.

По словам Деньгова, есть также неподтвержденная информация о возможной встрече маршала с представителями Минобороны РФ. "Есть такая информация, пока неподтвержденная, и при каких обстоятельствах и с кем (будет встречаться Хафтар), это пока, грубо говоря, не выкладывают в эфир, это нам еще не известно", — сказал он.