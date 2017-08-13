В США при крушении полицейского вертолета погибли два человека

2017-08-13 03:47 | www.apa.az | 4

Два человека погибли в результате крушения полицейского вертолета в Шарлоттсвилле в США. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция штата Виргиния.

"Сегодня вскоре после 17.00 (00.00 мск) вертолет упал в лесном массиве около жилого дома на дороге Old Farm. Подтверждена гибель двух человек. На земле пострадавших нет. Причина падения выясняется", —сообщает полиция в Facebook.

В Виргинии действует режим чрезвычайного положения в связи со столкновениями в Шарлоттсвилле сторонников ультраправых организаций и их противников. В результате инцидентов уже погиб один человек, еще 34 пострадали.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу.

Всего в город, по разным оценкам, прибыли от двух до шести тысяч ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".