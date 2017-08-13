В результате взрыва на рынке в Пакистане погибли 15, ранены 40 человек

2017-08-13 03:57 | www.apa.az | 3

В результате взрыва бомбы на многолюдном рынке в пакистанском городе Кветта погибли 15 человек. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает Reuters.

«По последним данным, погибли около 15 человек, также пострадали около 40 человек», — сказал глава МВД Пакистана по провинции Белуджистан Сарфраж Бугти.

Как сообщается, взрыв произошел после того, как террорист-смертник въехал в толпу на мотоцикле.

Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство».