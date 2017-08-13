Более 30 человек стали жертвами наводнений в Непале

2017-08-13 07:12 | www.apa.az | 4

Более 30 человек погибли за последние сутки в Непале в результате наводнений и оползней, к которым привели обрушившиеся на страну проливные дожди. Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает агентство Reuters .

Стихия нанесла серьезный материальный ущерб.

Местные власти организовали в школах и административных зданиях временные убежища для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Спасательные команды, состоящие из военных, полицейских и местных жителей, оказывают помощь оказавшимся заблокированными на крышах домов и на возвышенностях.

Также отмечается, что из-за удара стихии произошел сбой в работе аэропорта города Биратнагар, расположенном на юго-востоке Непала.