Külahları değişiriz

2017-08-13 08:11 | www.trend.az | 1

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “2019 yılına kadar, eski santrallerin tamamının en son çevre kriterlerine dayalı filtreleme sistemlerinin tamamını bitireceğiz. Bununla ilgili bütün firmalarla birebir konuştuk. Eğer bitiremezlerse külahları değişeceğiz. O santrallerle yolumuzu ayıracağız artık” dedi.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Çan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü’nü ziyaret eden Albayrak, burada televizyon kanallarının ekonomi editörleriyle toplantı düzenledi. Albayrak, yerli kömür ve yerli santral konseptinin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “2019 yılına kadar, eski santrallerin tamamının en son çevre kriterlerine dayalı filtreleme sistemlerinin tamamını bitireceğiz. Bununla ilgili bütün firmalarla birebir konuştuk. Eğer bitiremezlerse külahları değişeceğiz. O santrallerle yolumuzu ayıracağız artık” dedi.

Filtreler yenilenecek

Türkiye’de eski nesil santrallerin de olduğunu hatırlatan Albayrak, şunları kaydetti:

“Koyduğumuz kriterler yeni santrallerin hepsinde böyle ama Türkiye’de eskiden kalan santrallerimiz de var. Devlet kısmıyla ilgili hiçbir şüphemiz yok, onları bitireceğiz. Özel sektöre de bu noktada çok net mesajları verdik. 2019’a kadar tamamını en son teknolojik filtreleme ve çevresel kriterlere göre bacalama, filtreleme sistemlerini yenileyecekler. Çevreye herkesten çok duyarlı şekilde yaklaşmak zorundayız.

Bu nesille birlikle başlayan ve yapılacak olanların tamamı asgari AB kriterleri ve üzerinde olacak. Eskileriyle ilgili de son limiti koyduk. Firmaların hepsiyle görüşerek ‘2019 artık son yıl’ dedik. 2019 yılında eskiler de yeni kriterlere uyumlu olmak zorunda. Uyumlu olmayanlarla külahları değişeceğiz dedik. Bunların yazılarını yazdık, takiplerini yapıyoruz. Saha denetimleri sıkı bir şekilde yapılıyor. Bu noktada inşallah çok daha güzel adımlar atacağız.”

Sahaya çıkacağız

Albayrak, BOTAŞ ve TPAO olarak çok önemli adımlar attıklarını ve ilerleyen dönemde atmaya devam edeceklerini dile getirdi. Bu adımların oturarak olmayacağına dikkati çeken Albayrak, şunları söyledi:

“Sahaya çıkacağız, denize, denizin üstüne çıkacağız, arayacağız, bakacağız, sondaj yapacağız, sismik yapacağız, 2 boyutlu, 3 boyutlu yapacağız, şansımızı deneyeceğiz. Bir tane kazacağız, bulamadık bir daha deneyeceğiz, sonra bir daha deneyeceğiz. Geçen örneği verdim Baltık ülkelerinde 300’den fazla kuyudan sonra keşif var petrolde. Her bir kuyunun maliyeti var, bütçelerimizi ona göre planlayacağız. Çok yük olmadan ki Enerji Bakanlığı olarak biz bütçe disiplini olarak buna çok riayet etmeye çalışıyoruz. Kendi yerli personellerimiz ve mühendislerimizle daha aktif rol üstleneceğiz.”

Arama işinde şakamız yok

Sondaj konusunda ilk etapta hem Akdeniz hem de Karadeniz’de çalışma yürüttüklerini anlatan Albayrak, “Şu anda Oruç Reis Karadeniz’de, Barbaros Hayrettin Akdeniz dolaylarında iki sismiği bitirdi ve şimdi yeni sismik için Güzelyurt’a gidiyor. Şakamız yok. Güzelyurt dedik ve Güzelyurt’a gidiyor. Şu anda sismiğimizi yapıyoruz. Bizim için önemli bir bölge. Yıl sonuna doğru gelen, aldığımız sondaj gemimiz ile bu yıl ilk normal sığ sondajı bitirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl itibarıyla da ilk derin sondajla artık Türkiye’de, Türkiye’nin kendi arama gemileri ile Akdeniz’de biraz daha bayrağımızı kendi sularımızda dalgalandırmamız lazım. Enerjiye bu kadar ihtiyacı olan bir ülke olarak arama yapmadan olmaz. Hedefimizi arayacağız” diye konuştu.

‘Yerli kömür’de rezerv 15 milyar ton

Türkiye’nin 15 milyar ton kömür rezervine sahip olduğunu aktaran Albayrak, “Arama sondajlarıyla birlikte önümüzdeki 5 ile 10 yıl içinde bu rakam çok büyük oranda artacak çünkü yeni arama sonuçlarımız, yeni stratejik manada bölgesel anlamda jeofizik, jeokimya haritasında çıkan bulgularla önümüzdeki dönemde çok daha somut, büyük kaynaklara erişeceğiz. Bundan hiçbir şüphemiz yok” diye konuştu. Albayrak, şunları söyledi:

“Ne kadar sondaj yaparsanız, ararsanız o kadar bulursunuz. MTA bu yıl 1 milyon metre hedef koydu. Gelecek yıl 2, ondan sonraki yıl 3, bu rakam artacak özel sektörle birlikte asgari bizim 5-6 milyon metreyi önümüzdeki birkaç yıl içinde yakalayacak bir ekosistem oluşturmamız lazım. Peki bu araştırmalar, sondajlar neyi doğuruyor? Eski hikayeler... ‘Türkiye’de kömür yok, varsa kalorisi düşük, şöyle de böyle de kötü kalitesiz’. Bir de bakıyorsunuz ki son bulduğumuz keşif ve rezervlerle 2, 2 bin 500, 2 bin 300, 3 bin, 3 bin 500, 4 bin kalori kömürlerimiz var. Bin kalori nerede 3 bin kalori nerede. Trakya’da 2 milyar ton kömür rezervi var.”

50 milyona doğalgaz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu yılın sonuna kadar 78 ilin, 2018’de de 81 ilin tamamının doğalgaza kavuşacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Önümüzdeki iki yıl 200’den fazla ilçeye de doğalgaz bağlayarak çok büyük nüfusa, yani doğalgaz konforundan faydalanan insan sayımızı 40 milyonlardan 50 milyonlara çıkaracağız. Türkiye’de doğalgazın ulaştığı ve bunun konforundan faydalananların sayısı inşallah 50 milyon olacak.”

Enerjiyi yerlileştireceğiz

Enerjide dışa bağımlı Türkiye’nin son 10 yıl ortalamasının petrol ve doğalgaz ithalatında 44 milyar dolar olduğunu dile getiren Albayrak, “Madeni de eklediğimizde 55 milyar dolara yakın sadece bu bakanlık çerçevesinde bağımlı olduğumuz konu. Bunu hem yerlileştireceğiz, hem çevresel kriterlere uyduracağız, hem de yeni ekonomiye, istihdama, verimliliğe katkı noktasında bakacağız” dedi.

Santrali ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çanakka-le’de faaliyet gösteren 18 Mart Çan Termik Santrali’ni ziyaret ederek, inceleme ve denetim-lerde bulundu.

Kaynak: Milliyet