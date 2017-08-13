Копенгаген теряет очки перед Карабахом

2017-08-13 09:26 | www.oxu.az | 4

Датский «Копенгаген», являющийся соперником азербайджанского «Карабаха» по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу, провел матч 5-го тура в национальном чемпионате.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, столичная команда принимала в родных стенах «Хорсенс». Встреча завершилась ничьей – 1:1.

На данный момент, «Копенгаген» с 6-ю очками идет на 7-м месте.

Напомним, что первый матч между «Карабахом» и «Копенгагеном» состоится 15 августа на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку.

A.M.