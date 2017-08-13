В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4

2017-08-13 09:34 | www.apa.az | 4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье у берегов Индонезии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр находился в 76 км к западу от города Бенкулу на острове Суматра (население около 310 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 54 км.

Данных о разрушениях и вероятной угрозе цунами не поступало.