Болт получил травму и не сумел финишировать в последнем забеге в карьере – ВИДЕО

2017-08-13 10:18 | www.oxu.az | 8

Ямайский спринтер Усейн Болт получил травму и не сумел финишировать в эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира в Лондоне.

Как передает Oxu.Az, видео появилось на YouTube-канале Sportixer.

Болт бежал на последнем четвертом рубеже, но на финишной прямой захромал и упал на дорожку. По предварительным данным, ямаец травмировал заднюю поверхность бедра.

Победу в эстафете с результатом 37,47 секунды одержала команда Великобритании. Вторыми стали американцы (37,52), третьими — японцы (38,04).

5 августа Болт завоевал бронзовую медаль в забеге на дистанции 100 метров. Он преодолел расстояние за 9,95 секунд. Победу одержал американец Джастин Гэтлин (9,92), вторым стал канадец Кристиан Коулмен (9,94).

Чемпионат мира в Лондоне стал последним турниром в карьере Болта. В феврале он объявил о том, что завершит выступления после соревнований в Великобритании.

Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ямаец — рекордсмен мира в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

A.M.