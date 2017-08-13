При стрельбе в шведском Мальмё пострадали три человека
2017-08-13 10:26 | www.apa.az | 4
В шведском городе Мальмё утром 13 августа произошла стрельба.
Как передает АПА, об этом сообщает местное издание Sydsvenskan.
Отмечается, что стрельба произошла в одном из зданий. В результате пострадали трое, из них двое находятся в тяжелом состоянии.
От 70 до 100 человек сбежали с места происшествия. Несколько человек позвонили в полицию по факту стрельбы.
На место прибыли правоохранители и скорая помощь. Пострадавшие были госпитализированы.
При этом пока никто не был арестован. В настоящее время место преступления огорожено, на месте допрашивают свидетелей и ищут улики.