Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии закрытия соревнований “Армейские международные игры-2017” - ФОТОСЕССИЯ

2017-08-13 10:42 | www.apa.az | 3

Находящийся с визитом в Москве Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, 12-го августа принял участие в торжественной церемонии закрытия соревнований “Армейские международные игры – 2017”, которая была организована на полигоне Алабино.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в последний день соревнований официальные гости наблюдали за состязанием команд, вышедших в финальную часть соревнований, и приняли участие в награждении военнослужащих, выигравших различные конкурсы.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и первый заместитель министра обороны – начальник Генерального Штаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов посетили “Дом” дружбы, который был организован в рамках “Армейских международных игр”.

Здесь они, встретившись с Министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, вместе посетили азербайджанский павильон выставки образцов культуры стран-участниц, где близко ознакомились с экспонатами, отражающими историю, культуру, традиции и быта нашей страны.

Торжественная церемония закрытия соревнований “Армейские международные игры - 2017” завершилась праздничным концертом.

Следует отметить, что представители Вооруженных Сил Азербайджана на высоком уровне представили страну на конкурсах “Кубок моря”, “Танковый биатлон”, “Полевая кухня”, “Снайперский рубеж” и “Мастера артиллерийского огня”, проведенных в рамках Армейских международных соревнований.