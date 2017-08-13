Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии закрытия соревнований "Армейские международные игры-2017" (ФОТО)

2017-08-13 10:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Москве Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, 12-го августа принял участие в торжественной церемонии закрытия соревнований "Армейские международные игры - 2017", которая была организована на полигоне Алабино, сообщает в воскресенье минобороны Азербайджана.

В последний день соревнований официальные гости наблюдали за состязанием команд, вышедших в финальную часть соревнований, и приняли участие в награждении военнослужащих, выигравших различные конкурсы.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу и первый заместитель министра обороны – начальник Генерального Штаба Вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов посетили «Дом дружбы», который был организован в рамках Армейских международных игр».

Здесь они, встретившись с Министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, вместе посетили азербайджанский павильон выставки образцов культуры стран-участниц, где близко ознакомились с экспонатами, отражающими историю, культуру, традиции и быта нашей страны.

Торжественная церемония закрытия соревнований "Армейские международные игры - 2017" завершилась праздничным концертом.

Следует отметить, что представители Вооруженных Сил Азербайджана на высоком уровне представили страну на конкурсах «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Полевая кухня», «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня», проведенных в рамках Армейских международных соревнований.