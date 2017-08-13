В Индии не менее семи человек погибли в результате схода оползня
2017-08-13 11:07 | www.apa.az | 5
По меньшей мере семь человек погибли, еще десятки пропали без вести в результате схода оползня в индийском штате Химачал-Прадеш.
Как сообщает АПА, об этом передает агентство IANS со ссылкой на представителя властей.
Инцидент произошел в округе Манди, оползень сошел на автомагистраль национального значения, два автобуса корпорации автомобильных перевозок штата оказались под завалами.
На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, в которой участвуют местные власти и военные. Сообщается о спасении пяти человек