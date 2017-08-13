В Мальме произошла стрельба, три человека ранены

2017-08-13 11:01 | www.trend.az | 11

В одном из зданий в шведском Мальме произошла стрельба, передает РИА Новости со ссылкой на газету Sydsvenskan.

По данным полиции, в результате инцидента были ранены трое человек, их доставили в больницу, двое из них — в тяжелом состоянии. Предположительно, на месте происшествия находилось от 70 до 100 человек.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, помещение оцеплено.

В настоящее время у полиции нет данных о том, кто и с какими целями стрелял.