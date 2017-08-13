В Белом доме делают первый за более 70 лет ремонт

2017-08-13 12:04 | www.apa.az | 4

В Белом доме впервые с 1940-х годов делают капитальный ремонт.

Как передает АПА, об этом сообщает ВВС.

“Президента Дональда Трампа в эти дни в Белом доме нет. Он отдыхает в своем частном гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Пользуясь его отсутствием, в официальной резиденции американских президентов решили провести ремонт”, - говорится в сообщении.

В ходе реконструкции в Белом доме установят новую компьютерную систему, новую систему кондиционирования, вентиляции и отопления, а также заменяют ступеньки лестницы Южного портика.