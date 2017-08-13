На юго-востоке Турции за сутки нейтрализованы 8 террористов

2017-08-13 12:01 | www.trend.az | 4

В ходе антитеррористических операций, осуществленных в течении 12 августа на юго-востоке Турции, нейтрализованы 8 террористов РПК, сообщает МВД Турции.

Операции проведены в провинциях Сиирт, Хаккари и Бингель.

В частности, в районе горы Балкаялар района Шемдинли провинции Хаккари ударный беспилотник "Байрактар" уничтожил пять террористов. Еще один террористов ликвидирован в провинции Сиирт, двое - в провинции Бингель.

При этом один из террористов, уничтоженных в районе селения Горендорук в Сиирте, входил в руководящее звено террористической организации.

В числе прочих, изъята винтовка американского производства M-16, ручная граната российского производства.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.