Прогноз погоды на понедельник

2017-08-13 12:45 | www.oxu.az | 3

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, ожидается переменная облачность, слабый северо-восточный ветер днем сменится на южный.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 23-25, днем 32-37, в Баку ночью 23-25, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70, днем 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя – 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов.

В районах Азербайджана будет без осадков, однако утром и днем в некоторых восточных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет дуть временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит - 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 15-20, днем - 26-31 градуса тепла.

A.M.