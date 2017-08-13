В Индии застрелили агрессивного слона, убившего 15 человек

2017-08-13 12:54 | www.apa.az | 5

Специальная команда охотников застрелила в индийском штате Джаркханд агрессивного слона, который затоптал 15 человек и повредил несколько домов.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, слон будет похоронен в джунглях с цветами в соответствии с обычаями.

Слон-самец 20-25 лет отличался агрессивным поведением и нападал на людей в Джаркханде, где с марта этого года его жертвами стали 11 человек, еще 4 человека были убиты им в соседнем штате Бихар. Местные жители давно требовали от местных властей принять меры против опасного животного.

Однако быстро решить проблему не удалось: в стране действует законодательство по охране хоботных, охота на них строго запрещена и требуется специальное решение властей для уничтожения буйных животных. Но не прекращавшиеся нападения слона на людей заставили власти решиться на крайнюю меру.

По различным оценкам, в Индии обитают около 30 тысяч диких слонов. Ареал их обитания постоянно уменьшается - деревни и поля наступают на джунгли и огромные животные иногда начинают нападать на крестьян.