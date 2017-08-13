США уничтожили 4 командиров ИГИЛ

2017-08-13 12:53 | www.oxu.az | 4

США заявили, что в результате авиаудара в четверг ликвидированы четыре высокопоставленных члена террористической группировки ИГИЛ в Афганистане.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление американского командования в Кабуле.

Согласно данным командования, в результате операции в афганской провинции Кунар был ликвидирован, в частности, самопровозглашенный эмир провинции от группировки «ИГИЛ-Хорасан» Абдул Рахман.

«Ликвидация Абдула Рахмана наносит еще один удар по руководству организации «ИГИЛ-Хорасан», – заявил командующий американскими войсками в Афганистане генерал Джон Николсон. По его словам, победа над боевиками ИГИЛ в Афганистане будет одержана в этом году.

A.M.