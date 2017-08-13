МВД Грузии опровергло сообщения о том, что глава ведомства обсуждал экстрадицию Саакашвили

2017-08-13 13:15 | www.apa.az | 5

Министерство внутренних дел Грузии опровергло информацию о том, что глава ведомства Георгий Мгебришвили обсуждал по телефону с украинским коллегой Арсеном Аваковым или с другими официальными лицами вопрос о возможностях экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили из Украины.

Как передает АПА, официальное сообщение пресс-службы МВД страны передала в воскресенье тбилисская телекомпания Imedi.

“Подобного телефонного разговора Георгия Мгебришвили ни с главой МВД Украины, ни с каким-либо другим лицом [не было]. Вообще несерьезны утверждения о том, что главы МВД двух стран по незащищенной телефонной сети обсуждали бы государственно значимые вопросы”, - говорится в сообщении.

Ранее в интернете появилась информация о том, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили Мгебришвили от имени Авакова и обсуждали вопрос о возможностях экстрадиции Саакашвили в Грузию в случае его появления на Украине. Пранкеры обнародовали аудиозапись их телефонного разговора якобы с Мгебришвили.

Главная прокуратура Грузии заочно арестовала Саакашвили, он был объявлен во внутригосударственный розыск.

26 июля на сайте миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Грузинского паспорта его лишили еще 4 декабря 2015 года.