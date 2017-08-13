Эмин Агаларов показал, как развлекается с детьми – ВИДЕО + FOTO

2017-08-13 13:46 | www.oxu.az | 4

Известный певец и музыкант, предприниматель, вице-президент группы компаний Crocus Group Эмин Агаларов поделился новой публикацией в соцсети.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, певец на своей странице в Instagram опубликовал видео и фото с детьми.

На них видно, как Эмин отдыхает со своими детьми Али и Микаилом, а также приемной дочерью Лейлы Аливой — Аминой. Певец играет с ними в мяч, катается на карусели.

A.M.

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