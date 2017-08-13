Узбекистан приступил к реализации второго этапа освоения крупнейшего медного месторождения

2017-08-13 14:08 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - Алмалыкский горно-металлургический комбинат Узбекистана (АГМК, город Алмалык, Ташкентская область), монопольный производитель меди в Узбекистане, приступил к реализации второго этапа проекта "Освоение месторождения "Дальнее". Старт началу работ дал президент Узбекистана Шавкат Мирзияев, прибывший в Алмалык для участия в торжественной церемонии, посвященной началу работ.

Как сообщалось, в начале марта президент своим постановлением утвердил меры по расширению производственных мощностей АГМК на базе медно-молибденового месторождения "Дальнее".

Месторождение "Дальнее" в Ташкентской области рассматривается как резерв для восполнения выбывающих мощностей рудников Кальмакыр и Сары-Чеку – основной сырьевой базы комбината.

Проект будет реализован с 2017-го по 2028 год в два этапа.

К реализации первого этапа (2017 - 2021 годы), предусматривающего освоение карьера "Центральный" месторождения "Дальнее" с проведением вскрышных и горно-капитальных работ, созданием объектов производственной, транспортной, энергетической и другой вспомогательной инфраструктуры, комбинат приступил в апреле.

Второй этап предусматривает строительство комплекса перерабатывающих, плавильных, сопутствующих и вспомогательных объектов мощностью переработки 23 миллиона тонн руды в год с продолжением вскрышных и горно-капитальных работ.

В рамках проекта, рассчитанного до 2028 года, планируется выйти на уровень до 35 миллионов тонн руды ежегодно.

Общая стоимость проекта составляет около 1,7 миллиарда долларов. Проект будет финансироваться за счет кредитов Фонда реконструкции и развития Узбекистана, коммерческих банков и собственных средств АГМК.

АГМК, монопольный производитель меди в Узбекистане, разрабатывает месторождения медно-порфировых руд Кальмакыр и Сары-Чеку с общими запасами порядка 17 миллионов тонн меди, из которых к настоящему времени извлечено около 20 процентов.

"Дальнее" является одним из участков медно-порфирового месторождения Кальмакыр, разработка которого ведется с 1954 года, и до последнего времени числилось как резерв для восполнения его выбывающих мощностей. На базе Кальмакырского рудника построены обогатительная фабрика и медеплавильный завод.

Помимо месторождений, расположенных в Ташкентской области, сырьевой базой предприятия являются также месторождение свинцово-цинково-баритовых руд Уч-Кулач (Джизакская область) и месторождение полиметаллических руд Хандиза (Кашкадарьинская область). Комбинат выпускает рафинированную медь, цинк металлический, свинцовый концентрат и другую продукцию. На долю АГМК приходится порядка 90 процентов производства серебра и 20 процентов производства золота в республике.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)