Число погибших при наводнении в Непале выросло до 50 человек - ОБНОВЛЕНО-2

2017-08-13 15:03 | www.apa.az | 4

Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, увеличилось до 49 человек.

Как передает АПА, об этомсообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников.

Ранее сообщалось о 40 погибших.

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14.33

Число погибших в Непале в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, увеличилось до 40 человек.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя МВД.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

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07.12

Более 30 человек погибли за последние сутки в Непале в результате наводнений и оползней, к которым привели обрушившиеся на страну проливные дожди. Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает агентство Reuters .

Стихия нанесла серьезный материальный ущерб.

Местные власти организовали в школах и административных зданиях временные убежища для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Спасательные команды, состоящие из военных, полицейских и местных жителей, оказывают помощь оказавшимся заблокированными на крышах домов и на возвышенностях.

Также отмечается, что из-за удара стихии произошел сбой в работе аэропорта города Биратнагар, расположенном на юго-востоке Непала.