Председатель Всемирного Скаутского Комитета: Я без ума от азербайджанской кухни

2017-08-13 15:10 | www.oxu.az | 4

В начале этой недели более 320 гостей из более чем 120 Национальных скаутских организаций мира собрались в одном из красивейших регионов Азербайджана на 13-ый Всемирный скаутский молодежный форум (ВСМФ).

Как передает Oxu.Az, по окончании форума Председатель Всемирного Скаутского Комитета Жоао Армандо Гонсальвес проинформировал присутствующих об организации.

Он сообщил, что Всемирная организация скаутского движения действует в 224 странах и регионах мира и объединяет в своих рядах 40 миллионов членов.

«Одно из главных преимуществ скаутинга в том, что он предоставляет подрастающему поколению уникальные возможности для достижения успеха в жизни при поддержке старшего поколения. Быть скаутом означает развивать свои лидерские способности, умение выходить из сложных жизненных обстоятельств, способность действовать в команде и другие необходимые для развития личности позиции. В итоге самые обычные молодые люди приобретают мощные инструменты для достижения целей. Еще одним важным аспектом скаутинга является ощущения себя частью всемирного движения, осознания, что у тебя есть единомышленника почти во всех странах земного шара. Во время такого рода мероприятий, как этот Форум в Габале, скауты могут общаться и налаживать отношения, рассматривать и решать серьезные проблемы, а также участвовать в сессиях, посвященным лидерству, активному гражданству, защите окружающей среды и другим важным вопросам».

Жоао Армандо Гонсальвес также выразил свое отношение по поводу организации мероприятия в Азербайджане, в частности 13-го Всемирного Скаутского Молодежного Форума в Габале:

«Азербайджан давно утвердил себя в качестве великолепного организатора мероприятий мирового уровня, привлекающих в страну большое число участников и туристов. Не стал в этом ряду исключением и 13-й Всемирный Скаутский Молодежный Форум в Габале, уровень организации которого превысил все наши ожидания. И это не только мое мнение, но также и участников из сотен стран, многие из которых посетили Азербайджан впервые. Поначалу мы не знали чего ждать от вашей страны, но теперь мы покорены профессионализмом, красотой природы и гостеприимством людей.

Участники со всего мира увезут с собой хорошие впечатления об Азербайджане и поделятся с ними с друзьями и близкими. Молодые люди и их родители, благодаря Форуму, смогут больше узнать о принципах Всемирного Скаутского Движения».

Председатель Всемирного Скаутского Комитета сказал, что уезжая из Азербайджана у него останутся большие и незабываемые впечатления об этой стране:

«Азербайджаном невозможно не восхищаться. Габала - уютный курортный регион в окружении живописных холмов и лесов. Но более всего меня, как специалиста в области пространственного планирования и инженерной архитектуры, покорила столица – Баку, с его уникальным урбанистическим ландшафтом и неповторимой архитектурой.

Также я без ума от азербайджанской кухни, блюда которой невероятно вкусны, разнообразны и питательны. Правда, порции для меня чересчур большие (смеется)».

Напомним, что участники 13-го Всемирного скаутского молодежного форума - молодые лидеры также примут участие в 41-ой Всемирной скаутской конференции, где огласят принятые ими резолюции, которые будут включены в итоговые решения конференции. Конференция состоится с 14 по 18 августа 2017 года в Бакинском Конгресс-Центре.

A.M.