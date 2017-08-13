Глава комитета начштабов ВС США прибыл в Южную Корею

2017-08-13 15:29 | www.oxu.az | 5

Председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд прибыл в воскресенье в Южную Корею, где на следующий день у него запланирована встреча с президентом этой страны Мун Чжэ Ином.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает информационное агентство Рёнхап.

«Председатель Данфорд прибыл сегодня после полудня самолетом на военную базу Осан провинции Кёнгидо», — приводит агентство военного слова источника.

Как отмечает Рёнхап, помимо встречи с Мун Чжэ Ином, у американского военачальника запланированы переговоры с министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му и председателем объединенного комитета начальников штабов южнокорейских вооруженных сил Ли Сун Чжином.

Визит Данфорда проходит на фоне обострения отношений между США и КНДР, однако источник Рёнхап утверждает, что поездка запланирована давно и не стала неожиданностью. Вместе с тем на переговорах с южнокорейскими военными Данфорд намерен обсуждать именно ситуацию вокруг КНДР.

По данным Рёнхап, после Южной Кореи 14 августа Данфорд должен отправиться в Китай.

A.M.