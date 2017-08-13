Число пострадавших при утечке хлора в Иране возросло до 475 - ОБНОВЛЕНО

2017-08-13 16:09 | www.apa.az | 4

Число постаравших в результате утечки хлора в иранском городе Дизфуль возросло до 475 человек.

Как сообщает АПА, об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что 362 жителя города отравились хлором. После получения первой помощи большинство пострадавших были выписаны из больницы.

В больницах остаются 45 человек, отмечает агентство.

По данным СМИ, хранилище, из которого произошла утечка, принадлежало компании, обеспечивающей водоснабжение.

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Утечка хлора произошла в хранилище в городе Дизфуль на юго-западе Ирана, пострадали 362 человека.

Как передает АПА со ссылкой на IRNA, у пострадавших отмечаются проблемы с дыханием и другие симптомы отравления газом.

Медики оказали им экстренную помощь, большинство пострадавших уже были выписаны из больницы.

Подробности происшествия не уточняются.