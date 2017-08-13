Число пострадавших при утечке хлора в Иране возросло до 475 (Обновлено)

2017-08-13 16:20 | www.trend.az | 4

16:20 (GMT+4) Число постаравших в результате утечки хлора в иранском городе Дизфуль возросло до 475 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

11:30 (GMT+4) Утечка хлора произошла в хранилище в городе Дизфуль на юго-западе Ирана, пострадали 362 человека, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

У пострадавших отмечаются проблемы с дыханием и другие симптомы отравления газом. Медики оказали им экстренную помощь, большинство пострадавших уже были выписаны из больницы.

Подробности происшествия не уточняются.