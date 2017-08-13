Глава МИД ФРГ раскритиковал реакцию Трампа на действия КНДР

2017-08-13 17:28 | www.apa.az | 5

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) подверг критике реакцию президента США Дональда Трампа на провокации Пхеньяна.

Как передает АПА, об этом заявил Габриэль в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland, фрагменты которого опубликованы в воскресенье, 13 августа.

“Взывать к преисподней, сидя в собственном гольф-клубе, - это неправильная реакция”, - заявил Габриэль.

“Находясь в отпуске, Трамп как бы между прочим упоминает адский огонь и ярость. Признаюсь откровенно: подобная безответственность повергает в шок”, - добавил глава МИД Германии. При этом основную ответственность за обострение кризиса несет северокорейский диктатор Ким Чен Ын, почеркнул Зигмар Габриэль.

Глава германского внешнеполитического ведомства призвал США и Южную Корею провести грядущие ежегодные плановые военные маневры 21 августа “как можно менее провокационно”. В противном случае КНДР может использовать эти учения как “предлог для новых провокаций, например, для удара ракетами средней дальности по острову Гуам”, предостерег он. "А это может очень быстро раскрутить спираль насилия (в конфликте США и Северной Кореи. - Ред.)", - посетовал Габриэль.

Глава МИД ФРГ убежден также, что Россия и Китай должны усилить давление на Пхеньян. “В интересах Пекина не может быть, чтобы его соседи вооружались ядерным оружием, дабы защититься от безумия Северной Кореи”, - отметил он.