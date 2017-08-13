Наргиз Балакишиева: Азербайджан в упорной борьбе завоевал право проведения Скаутского Форума и Конференции

2017-08-13 18:03 | www.oxu.az | 5

Завтра в Баку состоится открытие 41-ой Всемирной скаутской конференции.

Как передает Oxu.Az, конференция будет продолжаться по 18 августа 2017 года в Бакинском Конгресс-Центре, в работе которой ожидается участие более 1800 представителей Всемирной организации скаутского движения (ВОСД) из 157 стран.

Напомним, что до этой конференции в Габале прошел 13-ый Всемирный скаутский молодежный форум (ВСМФ), в котором приняли участие более 320 гостей из более чем 120 Национальных скаутских организаций мира.

В преддверии грандиозного события Директор 13-го Всемирного Скаутского Молодежного Форума Наргиз Балакишиева отметила, что для проведения ключевых мероприятий Всемирной организации скаутского движения, в 2013 году Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на роль принимающей стороны. И по итогам выборов Азербайджан был объявлен страной-победителем.

«Азербайджан в упорной борьбе завоевал право проведения Скаутского Форума и Конференции. На последней Всемирной Конференции в Словении три года назад, наша страна с рекордным отрывом победила Малайзию, в которой, к слову, очень сильны традиции скаутинга.

Габала не случайно была выбрана местом проведения Молодежного Форума, проходящего в преддверии Конференции, которая состоится в Баку 14-18 августа. По правилам нашей организации, Форум должен проводиться на некотором отдалении от Конференции. Учитывая принципы Форума, призванного обеспечить молодежи условия для неформального общения, мы посчитали, что Габала с ее природным великолепием и богатой инфраструктурой, как нельзя лучше подойдет для этой роли».

A.M.