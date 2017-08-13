На юго-востоке КНР из-за дождей и наводнений эвакуировали 48 тысяч человек

2017-08-13 18:27 | www.trend.az | 3

Власти провинции Хунань на юго-востоке Китая эвакуировали 48 тысяч жителей из-за продолжительных дождей и вызванных ими наводнений, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Сильные дожди не прекращаются в северных районах провинции с пятницы, непогода затронула жизни свыше 200 тысяч жителей 62 округов провинции, включая Юэян, Пинцзян, Фэнхуан.

По данным на 18.00 воскресенья разрушены оказались 413 домов, более 10 тысяч сельхозугодий затоплены.

Согласно прогнозам метеорологов, дожди в пострадавших районах продолжатся до вторника.