Пять стран формируют чуть более 50% товарооборота Азербайджана

2017-08-13 18:29 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2017 года товарооборот Азербайджана с пятью главными торговыми партнерами достиг 5,37 миллиарда манатов, что составляет 50,7 процента от всего товарооборота страны, следует из отчета Государственного таможенного комитета (ГТК), обнародованного в пятницу.

За отчетный период крупнейшим торговым партнером Азербайджана вновь стала Италия с товарооборотом в 1,55 миллиарда долларов и удельным весом в 14,77 процента. Затем следуют Турция - 1,45 миллиарда долларов (13,83 процента), Россия – 1,12 миллиарда долларов (10,6 процента), Китай – 775,94 миллиона долларов (7,37 процента) и Германия – 430,95 миллиона долларов (4,1 процента).

Сравнительная таблица ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана:

Январь-июль 2017 года Январь-июль 2016 года Страны Товарооборот (тыс. манатов) Удельный вес (%) Товарооборот (тыс. манатов) Удельный вес (%) Разница (%) Италия 1 553 586,54 14,77 1 094 790,4 11,71 +42,2 Турция 1 454 693,02 13,83 791 040,87 8,46 +83,8 Россия 1 115 067,11 10,6 1 062 074,88 11,36 +5,7 Китай 775 937,3 7,37 390 567,53 4,18 +98,7 Германия 430 952,06 4,1 575 421,94 6,16 -25,1

Статус главного потребителя азербайджанской продукции сохранила Италия – на нее приходятся 1,39 миллиарда долларов (22,57 процента) всего экспорта. Следом идут: Турция - 766,51 миллиона долларов (12,46 процента), Китай - 340,64 миллиона долларов (5,54 процента), Россия - 329,11 миллиона долларов (5,35 процента) и Грузия - 284,5 миллиона долларов (4,62 процента). Доля этих стран в общем объеме экспорта Азербайджана составляет 50,54 процента.

За прошедшие семь месяцев больше всего продукции Азербайджан приобрел в России - 785,95 миллиона долларов (17,99 процента). Далее следуют: Турция - 688,18 миллиона долларов (15,75 процента), Китай - 435,3 миллиона долларов (9,96 процента), США - 381,11 миллиона долларов (8,72 процента) и Германия - 201,68 миллиона долларов (4,62 процента). Удельный вес этих стран в общем объеме импорта Азербайджана составляет 57,04 процента.

За январь-июль 2017 года внешнеторговые операции Азербайджана сократились на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 10,52 миллиарда долларов. Положительное сальдо в отчетный период составило 1,78 миллиарда долларов, тогда как по итогам января-июля 2016 года был зафиксирован дефицит торгового баланса в 167,47 миллиона долларов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)