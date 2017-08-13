Власти Португалии обратились к ЕС за помощью в тушении пожаров

2017-08-13 18:30 | www.apa.az | 3

Португалия обратилась к Евросоюзу за помощью в тушении лесных пожаров.

Как передает АПА со ссылкой на Рейтер, глава МВД страны Конштанса Урбана де Соуза запросила увеличить численность пожарной авиации и привлечь к тушению еще больше пожарных.

Решение было принято из предосторожности в связи с неблагоприятным прогнозом. Синоптики ожидают усиление ветра и повышение температуры воздуха в ближайшие дни.

В субботу в стране было зафиксировано рекордное для текущего года число возгораний — 268. Борьбу с огнем ведут 6,5 тысячи пожарных.

Режим чрезвычайного положения был введен в округе Коимбра и еще несколько муниципалитетах в центральной части страны.

Согласно данным Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской комиссии, Португалия заняла этим летом первое место среди европейских стран по площади территории, охваченной огнем — более 72 тысяч гектаров. В июне пожар, бушевавший несколько дней в муниципалитете Педроган-Гранди (округ Лейрия), унес жизни 64 человек.