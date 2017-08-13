В Индии умерли 60 детей из-за отключения аппаратов искусственного дыхания
2017-08-13 18:37 | www.oxu.az | 5
По меньшей мере 60 детей умерли в больнице на севере Индии.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает BBC.
Утверждается, что запасы воздуха в аппаратах искусственного дыхания не пополнялись из-за неуплаты по счетам.
Власти штата Уттар-Прадеш признали, что подачу воздуха в аппараты прервали, однако сказали, что причины смертей были другие. Большинство жертв были новорожденными или больными энцефалитом.
A.M.