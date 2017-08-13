В Индии умерли 60 детей из-за отключения аппаратов искусственного дыхания

2017-08-13 18:37 | www.oxu.az | 5

По меньшей мере 60 детей умерли в больнице на севере Индии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает BBC.

Утверждается, что запасы воздуха в аппаратах искусственного дыхания не пополнялись из-за неуплаты по счетам.

Власти штата Уттар-Прадеш признали, что подачу воздуха в аппараты прервали, однако сказали, что причины смертей были другие. Большинство жертв были новорожденными или больными энцефалитом.

A.M.