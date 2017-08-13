В Ираке в ходе боевых операций погибли двое американских военных

2017-08-13 18:46 | www.apa.az | 3

Двое американских военнослужащих погибли, еще пятеро пострадали в ходе боевых действий на севере Ирака.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении штаба международной коалиции по борьбе с террористической группировкой “Исламское государство”.

“Вся коалиция по борьбе с ИГ направляет наши глубочайшие соболезнования семьям этих героев, (их) друзьям и сослуживцам. Нет слов, чтобы описать уважение, которое я к вам испытываю, и скорбь, которую я испытываю в связи с вашей потерей”, — заявил американский генерал Стивен Таунсенд, командующий операцией против ИГ.

По предварительным данным, инцидент произошел не в результате соприкосновения с противником. В настоящее время ведется расследование.