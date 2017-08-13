Мода в Instagram: 10 самых знаменитых блогеров-мусульманок – ФОТО

2017-08-13 20:10 | www.oxu.az | 3

«Восток — дело тонкое!», - поговаривал Верещагин в фильме «Белое солнце пустыни». От себя добавим: не только тонкое, но и очень модное, ведь мода — это понятие мультикультурное, а ее язык понятен всем и каждому. К тому же страны ближнего Востока активно ведут экспансию на модный рынок Европы уже не первый год.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Богатые шейхи и средний класс арабских стран знают толк в роскоши, а модные блогеры знают, как удачно совместить национальные традиции и актуальные тренды и необычно повязать хиджаб. Рассказываем о самых стильных из них!

1. Сауфия Гудсон @feeeeya и ее блог о мусульманской моде @hijabfashion

Сауфия ведет самую популярную страницу в Instagram, посвященную мусульманской (как говорит она сама — «скромной») моде. Так, на блог Hijab Fashion подписано почти три миллиона пользователей, а за жизнью самой девушки следит 318 тысяч.

2. Руба Зай @hijabhills

«Серебро» рейтинга принадлежит 23-летней студентке Рубе Зай из Нидерландов. За ее страницей в Instagram следит один миллион человек, и это неудивительно: ее стиль — удачный пример того, как можно примирить западноевропейские модные тенденции и мусульманское воспитание.

3. Дина Токио @dinatokio

Дина Токио — модный блогер из Англии. На своей странице в Instagram девушка хвастает модными новинками и своими комплектами с ними. Дина умеет завязывать хиджаб десятком способов, а также весьма деликатно обсуждает вопросы религии, отношений и жизни.

4. Лина Асад @withloveleena

Американка Лина Асад, судя по фотографиям на ее странице в Instagram, в своих луках очень любит несколько модных приемов: рюши, деконструкцию. Ее видение позволяет адаптировать практически любые остромодные предметы женского гардероба к гардеробу мусульманской женщины.

5. Хабиба да Сильва @lifelongpercussion

Британка Хабиба да Сильва — не только влиятельный модный блогер, но и дизайнер. В ее послужном списке — коллекция хиджабов для девушек разных национальностей. Ее страница в Instagram посвящена не только моде, но и красоте, путешествиям и стилю жизни.

6. Мэрайя Идрисси @mariahidrissi

О Мэрайе Идрисси заговорили после того, как девушка с пакистанскими корнями стала первой моделью в хиджабе, снявшейся в рекламной кампании шведского масс-маркет-гиганта H&M. Это было два года назад, а с тех пор девушка значительно прибавила себе подписчиков в Instagram, практически в ежедневном режиме публикуя фотографии собственных образов.

7. Мелани Эльтурк @hautehijab

Мелани тоже создает хиджабы — для американских мусульманок. Ее Instagram призван вдохновлять девушек на разные образы с этим мусульманским головным убором, экспериментировать и не бояться условностей. Мелани — одна из самых знаменитых мусульманских блогеров в Америке.

8. Омайя Зейн @omayazein

В Instagram Омайи Зейн можно найти видеоуроки, посвященные самым разнообразным способам повязывания хиджаба на голове, а также порции, что называется, daily inspiration: Омайя любит делиться самыми простыми с точки зрения реализации образами, повторить которые при желании сможет каждая.

9. Марва Атик @marwaatik

На странице в Instagram Марвы Атик — яркие и смелые эксперименты с хиджабом. Блогер к тому же еще и дизайнер, а ее образы понятны не только восточным, но европейским и американским девушкам.

10. Басма Кай @basmak

Завершает наш сегодняшний топ-10 темнокожая красотка Басма, проживающая в Лондоне. У нее в Instagram больше 400 тысяч подписчиков: пользователям нравятся ее стильные комплекты и самые необычные хиджабы. К тому же она и ее муж сейчас ждут прибавления в семействе, что только добавляет ей женского шарма и блеска в глазах.

A.C.

