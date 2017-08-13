Число жертв схода оползня на севере Индии выросло до 46 (Обновлено)

2017-08-13 20:07 | www.trend.az | 3

20:07 (GMT+4) По меньшей мере 46 человек погибли в результате схода оползня в индийском штате Химачал-Прадеш, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

13:02 (GMT+4) По меньшей мере семь человек погибли, еще десятки пропали без вести в результате схода оползня в индийском штате Химачал-Прадеш, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IANS.

Инцидент произошел в округе Манди, оползень сошел на автомагистраль национального значения, два автобуса корпорации автомобильных перевозок штата оказались под завалами.

На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция, в которой участвуют местные власти и военные. Сообщается о спасении пяти человек.

Как сообщает издание Times of India, речь может идти о 50 погибших.