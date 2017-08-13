В Непале растет число жертв наводнений и оползней

2017-08-13 21:11 | www.oxu.az | 5

Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, увеличилось до 58 человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о 49 жертвах.

В МВД страны сообщили, что 23 человека пропали без вести. По последним данным, почти 36 тысяч домов затоплены, около тысячи домов повреждены, погибли 305 голов скота. Проливные дожди обрушились на несколько областей Непала в пятницу утром.

A.C.