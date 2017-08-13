Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в фильме о Да Винчи

2017-08-13 21:52 | www.oxu.az | 4

Американский актер Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в экранизации биографии Леонардо Да Винчи, передает Oxu.Az со ссылкой на онлайн издание Deadline.com.

Продюсером фильма, основанного на книге Уолтера Айзексона «Леонардо Да Винчи», выступит сам актер. Как отмечается, торги на получение прав на экранизацию книги выиграла компания Paramount у Universal за «семизначную сумму».

Бывший редактор журнала Time Уолтер Айзексон ранее написал биографию Стивена Джобса, которая легла в основу фильма о бывшем руководителе компании Apple, а также жизнеописания президента США Бенджамина Франклина и ученого Альберта Эйнштейна.

Дата начала съемок не сообщается, однако, книга Айзексона поступит в продажу в США в октябре 2017 года. По данным издателя Айзексона, повествование в книге переплетается с реальными дневниками итальянского художника и изобретателя.

A.C.