В одном из районов Дагестана ввели режим КТО
2017-08-13 22:05 | www.apa.az | 5
В Дагестане в селе Орота Хунзахского района введен режим контртеррористической операции.
Как передает АПА со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил представитель оперативного штаба по республике.
«В ходе проводимых сотрудниками УФСБ и МВД оперативно-разыскных мероприятий установлено, что на территории села Орота скрываются члены ДТГ экстремистского бандподполья, причастные к диверсионно-террористическим акциям», - рассказал он.