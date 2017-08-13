В одном из районов Дагестана ввели режим КТО

2017-08-13 22:13 | www.oxu.az | 5

В Дагестане в селе Орота Хунзахского района введен режим контртеррористической операции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил представитель оперативного штаба по республике.

«В ходе проводимых сотрудниками УФСБ и МВД оперативно-разыскных мероприятий установлено, что на территории села Орота скрываются члены ДТГ экстремистского бандподполья, причастные к диверсионно-террористическим акциям», - рассказал он.

A.C.