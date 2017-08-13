В Гаджигабуле автомобиль сбил 12-летнего ребенка

2017-08-13 22:36 | www.oxu.az | 4

На автомагистрали Баку-Газах произошло ДТП.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован на территории поселка Навои Гаджигабульского района.

Автомобиль марки «Таврия» сбил жителя поселка Навои Агамалыева Рамиля (2005 г.р.). Пострадавший доставлен в городскую больницу города Ширван. Состояние находящегося в реанимации 12-летнего ребенка оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.

A.C.