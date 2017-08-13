Елизавета II намерена отречься от престола
2017-08-13 23:00 | www.oxu.az | 4
Королева Великобритании Елизавета II намерена отречься от престола в пользу своего сына принца Чарльза.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Mirror. По данным источника издания, королева отречется через 4 года, когда ей исполнится 95 лет.
Отмечается, что процедура подготовки необходимых документов уже запущена.
«Ее величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда настанет время, передача короны пройдет без инцидентов», - сказал источник.
A.C.