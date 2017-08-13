В Перу произошло сильное землетрясение

2017-08-13 23:29 | www.apa.az | 4

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в центральной части Перу.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, подземные толчки были зафиксированы в 62 километрах к северу от города Сатипо в центральной части страны и в 311 километрах от столицы страны города Лима. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Информация о пострадавших не поступала. В некоторых районах центральной части страны нарушена телефонная связь.

Отметим, что в результате землетрясения в южной части страны в пятницу погиб по меньшей мере один человек.