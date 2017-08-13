В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,6

2017-08-13 23:33 | www.trend.az | 3

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в центральной части Перу, передает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 11.51 по местному времени в 62 километрах к северу от города Сатипо в центральной части страны и в 311 километрах от столицы страны города Лима. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

В свою очередь агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти сообщает, что магнитуда землетрясения составила 6,1. Информация о пострадавших не поступала. В некоторых районах центральной части страны нарушена телефонная связь.

Отмечается, что в результате землетрясения в южной части страны в пятницу погиб по меньшей мере один человек.