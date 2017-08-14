В Риме автобус с туристами врезался в мост, 18 человек пострадали

2017-08-14 00:06 | www.apa.az | 5

Микроавтобус с туристами попал в воскресенье днём в ДТП на юге Рима, пострадали 18 человек.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по предварительным данным, водитель допустил столкновение с мостом, высота которого оказалась на 50 сантиметров ниже крыши автобуса.

В автобусе находилось около 20 туристов из Великобритании и Франции, 18 из них получили различные травмы. 13 человек попали в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что водитель автобуса не пострадал, прибывшая на место полиция отправила его на экспертизу на предмет наличия в организме следов алкоголя или наркотиков.