Gözaltına alınan terör zanlısı emniyetin avlusunda polisi bıçaklayıp şehit etti

2017-08-14 01:40 | www.trend.az | 1

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekiplerince canlı bomba şüphesiyle gözaltına alınan bir DAEŞ teröristinin emniyetin avlusunda bıçakladığı polis memuru Sinan Acar şehit oldu. Olaydan sonra kaçmaya çalışan terörist ise vurularak öldürüldü.

Vatan caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avlusunda bu akşam saatlerinde meydana gelen olayda, terör örgütü DAEŞ’in eylem ve saldırılarını önlemeye yönelik olarak TEM Şube C Büro ekiplerince operasyon düzenlendi.

Bir grup terör zanlısının gözaltına alındığı operasyonda polis araçlarıyla emniyete götürülen şüphelilerden birisi araçtan indirilip TEM Şube’nin bulunduğu C Bloğa götürülürken yanında taşıdığı bıçağı çekerek kendisini emniyete götürmeye çalışan 2 polis memurundan birisine saldırdı.

Kaynak: Milliyet