В Стамбуле ликвидирован убивший полицейского боевик

2017-08-14 02:17 | www.apa.az | 3

Предполагаемый член террористической группировки "Исламское государство" нанес смертельное ранение полицейскому в Стамбуле, после чего был ликвидирован.

Как передает АПА со ссылкой на «Анадолу», жертвой нападения стал полицейский, который сопровождал предполагаемого боевика в машине.

Задержанный нанес ему ножевое ранение, которое оказалось смертельным - доставленный в больницу сотрудник полиции скончался. Сразу после нападения другой полицейский ликвидировал нападавшего.