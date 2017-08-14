В Стамбуле ликвидирован убивший полицейского боевик
2017-08-14 02:17 | www.apa.az | 3
Предполагаемый член террористической группировки "Исламское государство" нанес смертельное ранение полицейскому в Стамбуле, после чего был ликвидирован.
Как передает АПА со ссылкой на «Анадолу», жертвой нападения стал полицейский, который сопровождал предполагаемого боевика в машине.
Задержанный нанес ему ножевое ранение, которое оказалось смертельным - доставленный в больницу сотрудник полиции скончался. Сразу после нападения другой полицейский ликвидировал нападавшего.