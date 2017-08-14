В дагестанском селе ликвидирован боевик - ОБНОВЛЕНО
2017-08-14 03:02 | www.apa.az | 5
В Дагестане в селе Орота Хунзахского района в ходе контртеррористической операции был ликвидирован главарь так называемой «хунзахской» бандгруппы.
Как сообщает АПА, об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
«В ходе оперативно-поисковых мероприятий был обнаружен боевик, который отказался сдать оружие и открыл стрельбу по силовикам. В ходе боестолкновения он был ликвидирован», — сказал источник.
Погибший был предварительно опознан как лидер группы Хаджимурад Гаджиев.
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22:05
В Дагестане в селе Орота Хунзахского района введен режим контртеррористической операции.
Как передает АПА со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил представитель оперативного штаба по республике.
«В ходе проводимых сотрудниками УФСБ и МВД оперативно-разыскных мероприятий установлено, что на территории села Орота скрываются члены ДТГ экстремистского бандподполья, причастные к диверсионно-террористическим акциям», - рассказал он.