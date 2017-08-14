В дагестанском селе ликвидирован боевик - ОБНОВЛЕНО

2017-08-14 03:02 | www.apa.az | 5

В Дагестане в селе Орота Хунзахского района в ходе контртеррористической операции был ликвидирован главарь так называемой «хунзахской» бандгруппы.

Как сообщает АПА, об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

«В ходе оперативно-поисковых мероприятий был обнаружен боевик, который отказался сдать оружие и открыл стрельбу по силовикам. В ходе боестолкновения он был ликвидирован», — сказал источник.

Погибший был предварительно опознан как лидер группы Хаджимурад Гаджиев.

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22:05

В Дагестане в селе Орота Хунзахского района введен режим контртеррористической операции.

Как передает АПА со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил представитель оперативного штаба по республике.

«В ходе проводимых сотрудниками УФСБ и МВД оперативно-разыскных мероприятий установлено, что на территории села Орота скрываются члены ДТГ экстремистского бандподполья, причастные к диверсионно-террористическим акциям», - рассказал он.