В Ванкувере автобус врезался в толпу пешеходов

2017-08-14 03:33 | www.trend.az | 4

Туристический автобус врезался в толпу пешеходов в канадском городе Ванкувер, в результате чего один человек погиб, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CTV.

По данным телеканала, инцидент произошел в воскресенье около 10.30 по местному времени. Автобус врезался в пешеходов, в результате чего 49-летний мужчина погиб, серьезно пострадал пожилой мужчина, а девушка-подросток получила небольшие травмы.

Как отмечает телеканал, автобус ехал на маленькой скорости, когда произошел инцидент.

Причина инцидента не установлена, полиция начала расследование.