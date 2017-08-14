В Антарктиде подо льдами обнаружили более 90 вулканов

2017-08-14 04:40 | www.trend.az | 4

Группа исследователей из Эдинбургского университета обнаружила 91 вулкан подо льдами в Антарктиде, передает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Гряда, как отмечает издание, может претендовать на звание самого крупного вулканического пояса планеты.

Вулканы высотой от 100 до 3,85 тысячи метров располагаются на западной окраине материка. Они располагаются на западной окраине материка и покрыты двухкилометровым слоем льда.

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