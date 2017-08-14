В Буркина-Фасо три человека погибли при нападении на кафе

2017-08-14 05:24 | www.trend.az | 5

Три человека, в том числе один гражданин Турции погибли в результате атаки джихадистов на кафе в Буркина-Фасо, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что после нападения на кафе "Стамбул" в столице Буркина-Фасо Уагадугу армия начала операцию против преступников, завязалась перестрелка; в результате атаки пострадали по меньшей мере два человека, в том числе иностранец.

По данным агентства, трое мужчин подъехали к кафе на машине около 21.30 по местному времени и открыли огонь по посетителям кафе, сидевшим на террасе.